KR8! maakt eerste namen bekend 02 juli 2018

De nieuwe partij KR8!, die in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt in de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands, heeft haar eerste kandidaten bekendgemaakt. "Ikzelf trek de lijst, Inge Faes (onafhankelijk, voorheen N-VA in Puurs) staat op twee en Bart De Schutter (LOS Sint-Amands) wordt lijstduwer. We zijn enorm blij dat Bart er na een zware periode weer voor wil gaan", zegt Heiko Van Muylder (L.O.S.)





"Op drie stellen we graag Elias Erpels voor, een enthousiaste 20-jarige student rechten. KR8! is gegroeid uit de Sint-Amandse partij L.O.S., we bundelen de krachten van onafhankelijken, sociaal-democraten en liberalen uit alle deelgemeenten. We werken in ons programma met acht 'kr8chtlijnen', en de focus ligt daarbij àltijd op de acht deelgemeenten: een grote evenwaardigheid, een mobiel loket om onze gemeentelijke diensten overal toegankelijk te maken, wijkadviesraden die heel lokaal werken, veilige fietspaden die onze deelgemeenten verbinden, een focus op groen en duurzaamheid. Tot slot is deze fusie voor ons maar een eerste opstap, om te komen tot één groot Klein-Brabant."





(EDT)