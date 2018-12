Koen Van den Heuvel legt eed af als burgemeester nieuwe fusiegemeente Els Dalemans

06 december 2018

20u06 0 Puurs Koen Van den Heuvel (CD&V) legde donderdagnamiddag bij provinciegouverneur Cathy Berx de eed af als burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. “Samen met mijn team en met onze inwoners gaan we een mooi, enthousiast en warm verhaal schrijven voor Puurs-Sint-Amands”, klinkt het.

Puurs-Sint-Amands is de toekomstige fusiegemeente die ontstaat door het samengaan van Puurs en Sint-Amands vanaf 1 januari 2019. Van den Heuvel is sinds 1997 burgemeester van Puurs en sinds 2012 ook CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober behaalde de burgervader in zijn gemeente 4.656 voorkeursstemmen. Zijn ploeg, die voor de gelegenheid ‘Team Koen’ werd gedoopt, behaalde een meerderheid van 51,7 procent van de stemmen. Huidig burgemeester van Sint-Amands Peter Van Hoeymissen (CD&V) wordt binnen de nieuwe ploeg de voorzitter van het bijzonder sociaal comité, het vroegere OCMW.