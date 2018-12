Kerstmarkt in woonzorgcentrum Sint-Pieter TVDZM

08 december 2018

De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs hebben zaterdagmiddag een indoorkerstmarkt georganiseerd. “Er waren tal van kraampjes, en er was ook kinderanimatie en ook een zangkoor”, klinkt het. “Blikvanger was een exclusieve Duvel-stand”, vertelt Liesbeth Vanhee, coördinator animatie. “Je kon er een biertje drinken, een Duvel-pakketje bestellen en een unieke Duvel-maquette bewonderen.” De maquette, een miniversie van de brouwerijsite in Breendonk, werd gemaakt door de kinesist van het woonzorgcentrum Geert Maes.