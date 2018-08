Kalfort klaar voor kermis en Maria-Ommegang 25 augustus 2018

02u34 0 Puurs Kalfort (Puurs) is klaar voor Kalfort Kermis 2018. Eén van de hoogtepunten van de overvolle feestweek is de 31ste editie van de Maria-Ommegang op zondag.

De kermisweek werd vrijdagavond al op gang getrapt, maar vandaag zaterdag vindt de 'officiële opening' plaats. Meteen geeft Kalfort er een lap op, met een optreden van de 'Knetter kidsband', de 28ste Aspergeworp en 'Vurig Vrededaal'. De tuin van het dorpshuis verandert in een vuurlandschap vol magie en lichteffecten. Afsluiten gebeurt met een vuurwerk en de fuif 'Kalfort gaat uit de bol'.





Zondag moet iedereen weer vroeg uit bed, want om 11 uur trekken zo'n 400 figuranten door de straten tijdens de Maria-Ommegang. De ommegang vertelt in veertig taferelen een verhaal van meer dan duizend jaar geschiedenis, deze van het dorp zelf én van de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Hét hoogtepunt is de troon met het beeld, dat traditioneel door acht vrouwen wordt gedragen. Jaarlijks lokt dit evenement toch enkele duizenden bezoekers naar het dorp.





Na de Maria-Ommegang gaat het feest in Kalfort nog een week verder: met de braderij en Kalfort Zingt op maandag, het 53ste volleybalkampioenschap en de bekende looprondes op dinsdag, een grote kindernamiddag en zomerbar op woensdag, wielerwedstrijden en het Bierpongtornooi op donderdag, de dorpsquiz op vrijdag en Kalifiësta en de jaarmarkt op zaterdag. Slotdag is zondag met onder andere de bekende go-kartrace van Chiro Kalfort op de planning.





Het volledige programma van de kermisweek en van de maria-ommegang vind je via http://www.kalfort.be. (EDT)