K3 viert 20ste verjaardag met shows in Pop-Up Theater Els Dalemans

23 november 2018

14u37 5 Puurs K3 blaast in 2019 exact 20 kaarsjes uit. Die bijzondere verjaardag wordt gevierd met een reeks jubileumshows vanaf 6 april in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

“Deze show wordt de absolute apotheose van 20 jaar K3. De spectaculaire voorstelling belooft één groot feest te worden vol verrassingen. Meer dan 80 dansers schitteren op het podium, er zullen tal van medleys gezongen worden met zowel oude als nieuwe nummers, de bewegende tribune van de musical 40-45 zal ook 1 keer rijden tijdens de show en de meisjes van K3 zullen voor het eerst te zien zijn in een nieuwe, bijzondere outfit”, klinkt het bij Studio 100.

Ook naast de jubileumshows staat er in 2019 heel wat op het programma rond 20 jaar K3. De Koninklijke Munt brengt een K3-munt uit met Hanne, Marthe & Klaasje, een ‘20 jaar K3-magazine’ zal boordevol nieuws en weetjes over de voorbije 20 jaar staan, op 6 maart verschijnt een speciaal K3-feestnummer en bijpassende clip, en op verschillende zenders worden de fans verwend met K3 marathons, wedstrijden, backstage materiaal en meer. In de loop van 2019 komt er een speciale verzamel-CD rond 20 jaar K3 en op www.20jaarK3.com is allerlei leuk verjaardagsmateriaal te vinden.

Tickets & info over de jubileumshow in het Pop-Up Theater: studio100.com