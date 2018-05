Jong N-VA Klein-Brabant uit de startblokken 02 mei 2018

Jongeren uit Puurs, Sint-Amands en Bornem hebben een intergemeentelijke jongerenafdeling van N-VA opgericht. Onder begeleiding van regiocoördinator Eline Van Kerckhoven werd Thomas Decat verkozen tot eerste voorzitter van Jong N-VA Klein-Brabant. "Er zijn veel dingen die beter kunnen in onze gemeenten. Wij slaan de handen in elkaar om hier iets aan te veranderen", aldus de voorzitter. Decat krijgt daarbij de hulp van Jorden Dewachter, Lindsey Pauwels, Nils Heyvaert en Sandy Clabos. In de eerste plaats willen zij de jongeren in de regio warm maken voor politiek, daarnaast willen ze ook wegen op het beleid. (AVH)