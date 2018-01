Jan Van Camp trekt lijst N-VA Puurs-Sint-Amands 29 januari 2018

02u38 0

De 32-jarige Jan Van Camp uit Puurs zal tijdens de komende verkiezingen de lijst trekken van de N-VA Puurs-Sint-Amands. Door de fusie van Puurs en Sint-Amands zullen de inwoners van beide gemeenten op 14 oktober 2018 voor het eerst een gezamenlijk gemeentebestuur moeten kiezen. De N-VA van Puurs en Sint-Amands trekken daarom samen naar naar de stembus. De dertiger werd unaniem verkozen door de leden van het bestuur van beide partijen. Gisteren werd hij officieel voorgesteld door Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA). Zij deed dit tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de politieke partij in dienstencentrum Paepenheide in Breendonk.





Volgens de partijvoorzitters is de N-VA momenteel de grootste oppositiepartij in Puurs-Sint-Amands. "Wij willen nog groter worden om nog meer te kunnen wegen op het beleid", vertellen voorzitters Erwin Mertens (Puurs) en Julien Janssens (Sint-Amands). "Jan heeft in Puurs als fractieleider bewezen dat hij een ploeg kan aansturen en de burgemeester het vuur aan de schenen kan leggen. Bovendien kan hij als frisse dertiger een nieuwe wind door onze gemeente laten waaien." Gisteren reageerde de kersverse lijsttrekker tevreden. "Als kandidaat-burgemeester zal ik mij volledig en met veel plezier inzetten voor een sterk mandaat voor onze partij en een gemeente waar iedereen zich thuis voelt", vertelt Jan Van Camp (TVDZM)