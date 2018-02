Inwoners lopen storm voor 40-45 05 februari 2018

De inwoners van Puurs en Sint-Amands lopen storm voor de spektakelmusical '40-45' van Studio 100. De voorbije weekends lieten 1.815 zich al preregistreren voor de ticketverkoop voor de avant-première op 6 oktober. De twee gemeenten kwamen met Studio 100 dan ook een korting van vijftig procent overeen. Inwoners kunnen zich nog registreren tot en met woensdag. "We onderhandelden met Studio 100 voor twee voorstellingen, elk goed voor 1.662 plaatsen. Mocht de vraag het aanbod overschrijden, dan zullen we bekijken of er een derde kan komen. Dit is een positief verhaal en moet dat blijven", vindt Puurs' schepen van Evenementen Hilde Van der Poorten.





De musical vindt plaats op de site van Montea vlakbij de kruising van de A12 en de N16 in Puurs. (WVK)