Inwoners fusiegemeente aan halve prijs naar musical 40-45 03u04 35 Puurs Inwoners van de gemeenten Puurs en Sint-Amands kunnen hun tickets voor de musical 40-45 bestellen aan maar liefst 50 procent korting.

"Omdat de musical in onze gemeente zal plaatsvinden, werkten we samen met Studio 100 een actie uit. Alle inwoners van onze nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands kunnen tickets bestellen aan de helft van de prijs", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). "De tickets zullen online te koop zijn vanaf 3 februari via Puurs.be of Sint-Amands.be, én aan de vrijetijdsbalie in de bibliotheek van Puurs. Je kan het aantal tickets bestellen volgens het aantal inwonende gezinsleden." Er werden speciaal voor deze tickets twee voorstellingen gereserveerd: de avant-premières op 6 oktober 2018 om 17 en 20.30 uur.





Studio 100 gaat zijn grote spektakel-musical 40-45 dit najaar opvoeren in het voormalige H&M gebouw in het industrieterrein aan het Schoonmansveld langs de A12 in Puurs. (EDT)