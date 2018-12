Inès en Bart schenken kerstboom en versiering weg aan wie het financieel moeilijk heeft: “Laat ons meer geven en minder consumeren” Els Dalemans

11 december 2018

14u22 0 Puurs Een ‘warme kerst’ in de vorm van een kerstboom in kunststof, inclusief lichtjes en andere versiering. Dat is wat Inès Herbosch en Bart De Win uit Ruisbroek (Puurs) wegschenken aan iemand die het financieel moeilijk heeft. “De eindejaarsdagen staan bij velen voor overdaad, voor nóg meer consumeren dan anders. Laat ons even kijken naar wat echt telt, en meer geven aan elkaar.”

“Bart en ik hebben altijd al proberen stilstaan bij wat we allemaal hebben, al was dat vroeger veel meer een uitdaging dan nu”, vertelt Inès Herbosch. “We waren een koppel drukke tweeverdieners, hard aan het leven en werken. Maar drie jaar geleden verloren we ons dochtertje Emeline, het tweelingzusje van Rosalie. Ik werd tijdens de zwangerschap van de tweeling zwaar ziek, en de artsen moesten Emeline laten inslapen om haar tweelingzusje en mijzelf te redden. Wat ons na de geboorte van de meisjes verbaasde, was het taboe rond verdriet. Velen verzwegen Emeline gewoon, wisten niet hoe ze in zo’n situatie moesten reageren”, vertelt ze.

“We besloten ‘Sterk’ op te richten, en ontwierpen zelf een reeks wenskaarten en geschenken voor moeilijke momenten. Iedereen kent wel iemand die vecht tegen kanker, kampt met een burn-out, een groot verlies of klein verdriet verwerkt...”

Hart onder de riem

“Wij willen mensen met ‘Sterk’ aanmoedigen om ook op die moeilijke momenten meer tijd te maken voor elkaar, meer te zorgen en te luisteren, iemand met iets kleins een hart onder de riem te steken. En dat is ook precies wat we nu met onze eigen kerstboom willen doen.”

“We kochten -zoals het hoort- enkele jaren geleden een boom in kunststof, een mooi dik exemplaar van wel 1,60 meter hoog. Meteen werden ook de bijpassende kerstballen en de nodige verlichting uitgekozen, aan de kassa rekenden we vlotjes af met onze bankkaart. Toen ik vorige week die boom weer uit de doos wou halen, besefte ik hoe makkelijk en goed wij het toch hebben. Daarop besloten we om onze boom en versiering weg te schenken aan iemand die het financieel moeilijk heeft en dus niét zo makkelijk voor een warme kerstsfeer kan zorgen. Ik denk dan aan iemand die net een financiële tegenslag te verwerken kreeg, door een groot verlies, een zware ziekte...”

Zelf geen kerstboom

“Ik heb aan onze kinderen uitgelegd waarom wij dit jaar geen kerstboom plaatsen. Ook wie de komende weken vraagt waar onze kerstboom naartoe is, krijgt hetzelfde antwoord. Onze maatschappij is zo gefocust op consumeren en op overdaad: we moeten allemaal schitteren op sociale media, ons hele leven lijkt fantastisch. Zelfs ons ‘geven’ is een show geworden, denk maar aan de grote televisie-acties waarbij gepusht wordt om toch maar dat volgende miljoen euro in te zamelen. Ondertussen vergeten we wel om aan de buren eens te vragen hoe het écht met hen gaat. Daarom besloten wij: het mag best wat soberder. Wij zullen het hier thuis ook gezellig maken, met minder spullen maar zó veel liefde en warmte.”

Wie een kandidaat heeft voor de kerstboom van Inès en Bart, kan mailen naar info@ster-k.be.