Indoor kerstmarkt in WZC Sint-Pieter TVDZM

08 december 2018

18u00 0

De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs hebben vanmiddag een indoor kerstmarkt georganiseerd. “Er waren tal van kraampjes, kinderanimatie en ook een zangkoor”, klinkt het. De indoor kerstmarkt ging door tussen 14.00 en 17.00 uur. Het kreeg ook tal van bezoekers over de vloer. “Blikvanger was een exclusieve Duvel-stand”, vertelt Liesbeth Vanhee, coördinator animatie bij WZC Sint-Pieter. “Je kon er een biertje drinken, een Duvel-pakketje bestellen en een unieke Duvel-maquette bewonderen.” De maquette, die een beeld van de brouwerij-site in Breendonk weergaf, werd gemaakt door de kinesist van het WZC: Geert Maes.