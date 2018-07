Immanuel Lemmens (Os uit Galaxy Park) op lijst Groen 23 juli 2018

Na de bekendmaking van de lijsttrekkers en lijstduwers stelt Groen Puurs-Sint-Amands nu de volledige top zes van haar lijst voor. Op de derde plaats staat verpleegkundige Anto Ciuca, die geboren werd in Roemenië, maar al 20 jaar in Sint-Amands woont. Ze wordt op de vierde plaats gevolgd door leerkracht Geert Tersago, die reeds lange tijd binnen Groen actief is. De vijfde plaats is voor Ilse Peeters, mede-zaakvoerster van het bedrijf Attentus en bezielster van Pure & Funky, de 'zelfmaakmode-kunstmarkt' op Pukema. De zesde plaats zal ingenomen worden Immanuel Lemmens, geboren en getogen in Breendonk. De jongeren die de eerste keer gaan kiezen zullen hem ongetwijfeld kennen als Os uit de befaamde jeugdserie Galaxy Park van Studio 100. "We zijn heel fier met de diversiteit aan kandidaten, alsook met vernieuwing die de partij in de laatste maanden heeft doorgemaakt. We stellen een lijst voor die divers en jong is en in alle opzichten een groene identiteit uitstraalt.", zeggen Els Knoops en Steven Prinsen, lijsttrekkers van Groen. (AVH)