Heropening spoorlijn 52 ligt op tafel MINISTER NEEMT DOSSIER OP IN LIJST VAN 'VLAAMSE SPOORPRIORITEITEN' ELS DALEMANS

27 februari 2018

02u29 0 Puurs De mogelijke heropening van spoorlijn 52 Puurs-Dendermonde wordt dit voorjaar opnieuw bestudeerd, als één van de 'Vlaamse spoorprioriteiten'. "Het voorstel bestaat al lang, maar er werd nooit eerder écht werk van gemaakt. Hopelijk gebeurt dat nu wel", reageert schepen van Mobiliteit in Puurs Alex Goethals.

Spoorlijn 52 liep oorspronkelijk vanuit het station van Dendermonde tot in Antwerpen. Maar in de jaren 1980 besliste de NMBS om de lijn enkel nog tussen Antwerpen en Puurs te gebruiken. De vzw Stoomtrein Dendermonde huurt sindsdien de 14 km lange spoorlijn van de NMBS, om vooral tijdens de zomermaanden en bij evenementen toeristische ritten met de stoomtrein te organiseren.





Light rail

"Al meermaals werd vanuit de regio de vraag gesteld om spoorlijn 52 opnieuw volwaardig in gebruik te nemen, of er een 'light rail' op te laten rijden. Maar er werd nooit echt verder werk van gemaakt en telkens stierf zo'n project een stille dood. Eind 2017 hebben we opnieuw met de gemeenten Puurs, Sint-Amands, Buggenhout en Dendermonde de krachten gebundeld, en zijn we met onze vraag gaan aankloppen bij de bevoegde minister Weyts", zegt schepen Goethals.





De minister nam het dossier mee op in de lijst met spoorprioriteiten, wat betekent dat er geld beschikbaar is voor een studie naar de heropening.





"Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat er over enkele maanden weer treinen over spoorlijn 52 zullen rijden. Men gaat de staat van de spoorlijn onderzoeken, want na al die jaren ligt deze er niet al te best bij. Ook de nodige elektrische verbindingen op het traject zijn niet al te best. Tot slot zouden er met de heropening van deze spoorlijn weer overwegen bijkomen. Dat zal botsen met het huidige beleid van Infrabel, de infrastructuurbeheerder wil voor de veiligheid net zoveel mogelijk overwegen sluiten. Bovenop hebben wij zelf aangegeven dat goederenvervoer voor ons niét kan, het zou enkel om personenvervoer gaan."





Alternatieven

"We beseffen dat we in dit dossier de druk op de ketel moeten houden. Als er te veel hindernissen zijn voor een heropening van de spoorlijn, willen we dat er naar alternatieven wordt gezocht. Dan kan een light rail - een voertuig sneller dan een tram, en lichter en goedkoper dan een trein - weer bekeken worden, of de NMBS kan de grond van het traject misschien afstaan aan de gemeenten zodat wij er een soort van busdienst kunnen organiseren... We moeten zo breed mogelijk durven te denken, om een oplossing te vinden voor het alsmaar groter wordende mobiliteitsprobleem in onze regio", besluit Goethals.





Zeker voor Sint-Amands zou de heropening van spoorlijn 52 een groot verschil maken. Van openbaar vervoer is in de Klein-Brabantse gemeente op dit moment amper sprake, merkt ook Kristien Bruggeman. Zij is co-directeur van de gloednieuwe middelbare school LAB, die nu 156 leerlingen telt, maar wil uitgroeien naar een school met 640 studenten in 2021. "Onze leerlingen komen van erg ver, en tijdens de zomermaanden trappen ze heel wat kilometers met de fiets. In de donkere wintermaanden zien we echter heel wat wagens aan de schoolpoort, omdat ouders hun kinderen zeker in de koude en donkere uren niet zo ver op weg willen sturen. Een NMBS-halte in Sint-Amands zou voor onze school een droom zijn, ik schat dat zeker 75 procent van onze leerlingen dan dagelijks het openbaar vervoer zou gebruiken."