Heraanleg Sint-Katharinastraat start in zomer 08 februari 2018

02u30 0 Puurs De heraanleg van de Sint-Katharinastraat en omgeving in Ruisbroek (Puurs) gaat na het bouwverlof van 2018 van start. "De werken zullen zeker anderhalf jaar duren, we werken in fasen om de hinder te beperken", zegt schepen van Openbare Werken Ivo Van Damme (CD&V).

"Het centrum Ruisbroek werd jaren geleden al vernieuwd, nu is eindelijk ook dit laaste deel van het dorp aan de beurt. We plannen werken in de St.-Katharinastraat, A. Borghijsstraat, Dr. F. De Wachterlaan, Gebr. Aertslaan, Gasthuisdreef en Kloosterstraat. Over een lengte van meer dan 3 kilometer wordt de riolering aangepakt en de straat vernieuwd van gevel tot gevel", zegt Van Damme. "De nutsmaatschappijen zijn nu al bezig met de voorbereidende werken. Na het bouwverlof wordt gestart in de 'witte wijk', de rest is in 2019 aan de beurt. De concrete omleidingen moeten nog worden uitgestippeld, maar we gaan het project sowieso opsplitsen om de hinder zeker in de drukke Sint-Katharinastraat zo veel mogelijk te beperken. We gaan ook op zoek naar extra parkeerplaatsen in de buurt van het Hof van Coolhem. De grote parking amper 100 meter verderop blijkt voor velen té ver, waardoor we met een parkeerprobleem kampen. Meteen willen we ook een achteruitgang creeëren voor de bewoners aan het 'Mechels wegske', zo halen we hun wagens al uit de straat. Aan het volledige project hangt een prijskaartje van meer dan 7 miljoen euro. We hopen dat de klus eind 2019 geklaard is, daarna is de Jan De Donckerlaan aan de beurt." (EDT)