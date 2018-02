Hele dag geen treinen na fout truckchauffeur VRACHTWAGEN RIJDT BOVENLEIDING STUK OMDAT KRAAN OMHOOG STAAT WANNES VANSINA

13 februari 2018

02u46 0 Puurs Er heeft gisteren zowat een hele dag geen enkele trein gereden tussen Sint-Niklaas en Mechelen, 'met dank aan' een onoplettende vrachtwagenchauffeur in Puurs. Hij was vergeten de kraan naar beneden te laten, zodat over een lengte van 300 meter de hoogspanningskabels werden afgerukt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur. "De vrachtwagen was net vertrokken aan de werf op het kerkplein, waar hij paletten bouwmateriaal had afgezet. Hij reed richting Bornem toen hij met zijn kraan aan de kabels van de spooroverweg bleef haken. Dat gaf een 'patat' en een stofwolk. Gelukkig waren er geen fietsers of voetgangers in de buurt die door een kabel getroffen hadden kunnen worden", beschrijft een ooggetuige het voorval. De chauffeur stopte meteen en was naar verluidt onder de indruk van de schade die hij had aangericht. Over een afstand van 200 à 300 meter zijn bovenleidingen beschadigd. Arbeiders hadden dan ook een ganse dag nodig om de schade te herstellen. De NMBS legde in tussentijd vervangbussen in tussen Sint-Niklaas en Puurs. Het autoverkeer moest een flink stuk omrijden, want ook de overweg aan de Neerheide enTersagosstraat was afgesloten.





Perfect vermijdbaar

"Het jammere aan dit verhaal is dat het incident perfect vermeden had kunnen worden", zegt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken. "Had de bestuurder goed gecontroleerd of zijn kraan wel volledig naar beneden was, dan was dit niet gebeurd. Dit is de reden waarom wij als infrastructuurbeheerder regelmatig vrachtwagenbestuurders oproepen attent te zijn. In samenwerking met de transportfederatie hielden we al een sensibiliseringsactie." Toch tonen cijfers aan dat het nog te vaak gebeurt. In 2017 waren er volgens Infrabel tien gelijkaardige incidenten waarbij een vrachtwagen met een te hoge kraanarm of lading de hoogspanningskabels afreed. In 2016 ging het zelfs om 28 incidenten. Geluk bij een ongeluk: lijn 54 is niet de meest drukke van het land. Er rijden zowat vijf treinen per uur, in de spits iets meer. Ten gevolge van het ongeval kwamen nergens reizigers klem te zitten.