Handelaars plaatsen massaal spaarvarkentjes voor Jana (15) Elke en Svenja zijn de initiatiefnemers van de spaaractie. Puurs Amper een week na de lancering van de geldinzameling voor Jana Geerts (15) uit Puurs, plaatsten verschillende handelaars in de regio al een spaarvarkentje.

"Jana vecht al sinds 2015 tegen kanker, enkele dagen voor het jaareinde van 2017 kreeg ze te horen dat ze waarschijnlijk niet zal genezen. Omdat Jana graag nog een lijstje met dingen wil afwerken, besloten wij een actie op poten te zetten", zeggen Elke Verbesselt en Svenja Daelemans uit Willebroek. "Toen we onze actie bekendmaakten, ontplofte onze mailbox. Iédereen wil een steentje bijdragen. Jana ging vorige week al eten in The Jane, waar haar maaltijd werd betaald door een ander koppel, en er staat ook al een etentje bij het Hof van Cleve op de agenda. We willen graag zo veel mogelijk van haar dromen verwezenlijken. De Jana-spaarvarkentjes staan vanaf nu bij Standaard Boekhandel, broodjeszaak Knabbel en Babbel en kinderdagverblijf Peuterpaleisje in Puurs, Lingerie Ann in Kalfort, frituur Breugelhof in Liezele en buurtwinkel Het Houten Huisje in Klein-Willebroek. Donderdag plaatsen we nog spaarpotjes bij kapsalon Kristel in Liezele en bij kledingzaak Carla in Willebroek. Handelaars die ook zo'n spaarpotje willen plaatsen, kunnen met één van ons contact opnemen via Facebook.





Meer info via de Facebookpagina 'Voor haar' en via www.gofundme.com/janas-bucketlist-voor-haar. (EDT)