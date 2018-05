Groen en N-VA protesteren tegen verkaveling 04 mei 2018

02u55 0 Puurs N-VA en Groen gaan samen de strijd aan tegen de herverkaveling van een stuk grond op de grens van Puurs en Sint-Amands.

"De eigenaar diende bij de provincie Antwerpen een herverkaveling in van 1,81 hectare bouwgrond. Men wil vier grote loten bouwgrond aan de Dendermondsesteenweg en de Sint-Jansstraat herverkavelen tot 19 loten bouwgrond voor open bebouwingen", zegt Els Knoops van Groen. "Maar liefst een honderdtal hoogstammige bomen van meer dan 100 jaar oud moeten hiervoor verdwijnen. Voor ons kan het niet dat deze natuur moet sterven voor een paar villa's. Wij vinden vinden dat beide gemeentes hun verantwoordelijkheid moeten nemen en bezwaar moet aantekenen om deze kaalslag tegen te houden. Of beter nog, de gemeentes kunnen eigenaar worden van deze gronden en samen met Natuurpunt zorgen voor het natuurbehoud ervan."





Ook N-VA protesteert: "We beseffen dat hier gebouwd màg worden, maar deze verkaveling ligt in bos, buiten het centrum van Lippelo en ver van alle voorzieningen. Deze nieuwe bewoners zullen dagelijks met meer dan 30 extra auto's de nu al drukke N17 op moeten", zegt Jan Van Camp (N-VA).





"Dat in in tijden van kernversteking en betonstop nog zoiets overwogen wordt, is hallucinant. De gemeente moet een duidelijk negatief advies geven. (EDT)





Meer over N-VA

politiek

milieu