Gezin wacht al 8 maanden op erkenning handicap zoon: "Te weinig controleartsen, sorry" ELS DALEMANS

31 juli 2018

02u46 14 Puurs Meer dan acht maanden na het zware ongeval van Zion van Den Meerrschout (17) uit Breendonk groeit de frustratie om de administratieve rompslomp bij zijn ouders. "We wachten nog steeds op erkenning van invaliditeit door de FOD Sociale Zekerheid", zegt mama Marjan Callaerts.

Zion was op 21 november vorig jaar onderweg naar school, toen hij met zijn bromfiets tegen een stilstaande wagen reed. Hij kwam zwaar ten val en liep meerdere breuken en zware kwetsuren aan zijn rug op. Na weken op de afdeling Intensieve Zorgen en meerdere operaties, kregen zijn ouders te horen dat hun zoon zijn onderste ledematen niet meer zal kunnen gebruiken.

40.000 euro

"We hebben vanaf dag één met het hele gezin de schouders gezet onder Zions revalidatie. Hij verbleef maandenlang in het ziekenhuis, en ondertussen verbouwden wij onze woning. We lieten onder meer een traplift plaatsen, pasten de badkamer aan zodat Zion zich daar zelfstandig kan behelpen en kochten een tweedehands handbike voor zijn verplaatsingen", somt Callaerts op.

"De rekeningen van ondertussen zo'n 40.000 euro konden we enkel betalen dankzij de benefiet die onze collega's in maart organiseerden. Want de verzekeringsmaatschappij wacht nog steeds op de erkenning van invaliditeit door de FOD Sociale Zekerheid, net als het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en het ziekenfonds. Zonder die erkenning krijgen we géén parkeerkaart voor Zion, geen verhoogde kinderbijslag... Nochtans werd de aanvraag al in december 2017 verstuurd vanuit de sociale dienst van het revalidatieziekenhuis. Na maanden wachten en meerdere telefoons en mails konden we vorige week éindelijk bij een controlearts terecht."

Mogelijk nog maanden

"Zijn dokterskabinet was ironisch genoeg niét toegankelijk met de rolstoel, en tijdens de consultatie kregen we te horen dat het mogelijk nog eens maanden kan duren voor het dossier volledig is afgerond. Maar de facturen van de werken en aankopen gelinkt aan Zions ongeval komen maar tot één jaar na datum in aanmerking voor terugbetaling. De tijd begint dus te dringen, en wij zitten financieel stilaan aan ons plafond. De voorbije maanden zijn zwaar genoeg geweest, deze administratieve rompslomp zou ons bespaard moeten blijven."

"Het dossier van Zion van Den Meerrschout liep inderdaad enkele maanden vertraging op", klinkt het bij de FOD Sociale Zekerheid. "De voornaamste reden is het tekort aan controleartsen om onze dossiers te behandelen. De aanmaak van de parkeerkaart zit nu in een eindfase, deze wordt half augustus bezorgd. Ook de rest van de procedure voor de erkenning wordt zo snel mogelijk afgewerkt."