Gerecht arresteert vier verdachten in grote drugshandel 03 april 2018

Het gerecht in Mechelen heeft vier mensen opgepakt voor het bezit en de verkoop van cannabis. "Het gaat om twee mannen van 42 jaar en 46 jaar oud uit Lebbeke en Puurs en twee vrouwen van 60 jaar en 32 jaar oud uit Nederland en Puurs", meldt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Vrijdag verschenen twee ervan voor de raadkamer. "De politie kon de eerste twee arresteren nadat ze hun auto staande hielden. Er was een hoeveelheid hasj aanwezig die bestemd was voor de verkoop aan afnemers", gaat Claessens verder. "Bij de daaropvolgende huiszoeking werd 3,2 kilogram cannabis en nog drugs waaronder hasj, amfetamines en cocaïne gevonden. Er lag ook heel wat materiaal om cannabis te telen." De raadkamer verlengde hun aanhouding, kort daarvoor werden de twee uit Puurs in de boeien geslagen.





Bij hen werd er naar verluidt ook nog heel wat materiaal gevonden om cannabis te kweken. Het onderzoek moet hun verdere betrokkenheid in het dossier onderzoeken. Na hun voorleiding voor de onderzoeksrechter werd de vrouw vrijgelaten onder strenge voorwaarden, de man werd overgebracht naar de gevangenis (TVDZM)