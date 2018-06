Fusiegemeente Puurs-Sint-Amands onthult hip nieuw logo 08 juni 2018

02u56 0 Puurs Zeven maanden voor ze officieel één nieuwe fusiegemeente vormen, hebben de gemeentebesturen van Puurs en Sint-Amands donderdag hun nieuwe gezamenlijke logo voorgesteld. Dit gebeurde symbolisch op de jaarlijkse personeelsdag, die voor de eerste keer samen werd georganiseerd.

"Om ideeën te sprokkelen voor onze nieuwe huisstijl en dit logo organiseerden we een online-enquête, een bierviltjescampagne en een aantal interviews en groepsgesprekken", klinkt het. "Het resultaat werd een 'hashtag': kruisende lijnen die symbool staat voor eenheid. Om het persoonlijker te maken, werd de P - de eerste letter van onze nieuwe gemeente - centraal in het logo verwerkt. De acht punten die met elkaar verbonden worden, doelen op onze acht woonkernen. De nieuwe huisstijl zal gebruikt worden op alle gemeentelijke communicatiedragers vanaf 1 januari 2019, wanneer de fusie van Puurs en Sint-Amands officieel van kracht wordt."





De primeur van het nieuwe gemeentelogo werd bewust gereserveerd voor de medewerkers van beide gemeentebesturen. "Zij hebben de voorbije maanden allemaal hard gewerkt om de fusie op alle mogelijke vlakken voor te bereiden. We werken op dit moment ook het nieuwe organogram af, dat de komende weken aan de personeelsleden en gemeenteraden wordt voorgelegd. Onze medewerkers mogen op beide oren slapen: iedereen blijft ook in 2019 in Puurs-Sint-Amands aan de slag."





(EDT)