Fort Liezele decor voor drive-in movie 07 augustus 2018

Het nieuwe Park Fort Liezele is op vrijdag 17 augustus het decor voor de drive-in movie 'Call Me By Your Name' van de Italiaanse regisseur Luca Guadagnino. Oldtimer Club Klein-Brabant en Bar Baraque zorgen voor de omkadering: het gezelschap van mooie, oude wagens en een lekker hapje en drankje. Wie geen wagen heeft, kan terecht op de aparte zit- en ligplaats, breng dan wel best zelf een stoeltje of dekentje mee. De voorstelling start bij zonsondergang, om 21.15u, het terrein en de kassa openen om 20 uur. Tickets bestellen kan via www.ccbinder.be/openluchtfilm. (EDT)