Fort Liezele 2.0 open voor publiek NIEUWE WERKING MOET MEER VOLK LOKKEN NAAR BETONNEN MASTODONT ELS DALEMANS

22 juni 2018

03u05 0 Puurs Na een sluiting van zes maanden opent het Fort Liezele dit weekend weer de deuren. "Er is heel wat werk verzet om het Fort te moderniseren. De enige manier om dit unieke stukje erfgoed te laten overleven", zegt voorzitter van de vzw Fort Liezele Kurt Van Camp.

Het Fort Liezele, gebouwd in 1908, is het best bewaarde en meest complete fort van de voormalige Vesting Antwerpen. De voorbije jaren werd door de vzw heel wat werk verzet om de betonnen mastodont te renoveren en er verschillende museumzalen in te richten. Maar dat volstond niet meer, zegt voorzitter Van Camp. "We tonen hier een unieke collectie aan materiaal, maar we hebben méér nodig om het voortbestaan van ons Fort te garanderen. De enige manier om hiervoor te zorgen, is een breder gebruik van deze uitzonderlijke locatie mogelijk maken. We werken hiervoor samen met de gemeente Puurs, die de grote infrastructuurwerken voor haar rekening neemt terwijl de vzw zorgt voor de inrichting."





Audiovisuele ruimte

"Een eerste stap was de creatie van een audiovisuele ruimte met een capaciteit van 55 mensen. Daar kunnen lezingen gegeven worden, bedrijven kunnen er terecht voor activiteiten... Tegenover die ruimte werd het 'Fortcafé' ingericht. Dat kreeg alle nodige moderne apparaten, maar dankzij het gebruik van heel wat recuperatiematerialen ook met de uitstraling van toen. Aan het café kwam een terras, met een prachtig uitzicht op de fortwal. Verder komt er een 'Fort-shop' en een ruimte voor tijdelijke expo's. Deze tentoonstellingen hoeven geen rechtstreekse link met het fort te hebben, net zo hopen we ook een ander publiek te bereiken."





"De klus is hiermee nog niet volledig geklaard. De museumzalen blijven bestaan, maar moeten in de toekomst ook gemoderniseerd worden. De manier waarop verhalen nu verteld worden en spullen getoond, verschilt immers helemaal met vroeger. En natuurlijk gaat ook de restauratie van het fort zelf nog altijd verder. De linkerhelft van het dak werd enkele jaren geleden al aangepakt, nu is ook de rest dringend aan de beurt, zodat we verdere waterinsijpeling kunnen vermijden."





Ondanks dat vele werk voor de boeg, openen de vrijwilligers van het Fort Liezele dit weekend weer de deuren. "Ook het landschapspark Fort Liezele wordt feestelijk geopend, en wij vieren mee. Op zaterdag 23 juni kan je ons bezoeken van 12 uur tot middernacht, op zondag 24 juni al van 9 tot 21 uur. Onze vrijwilligers tappen frisse pinten in het café, op langere termijn zoeken we een exploitant met meer horeca-ervaring om die taak van ons over te nemen. Kandidaten zijn welkom!"