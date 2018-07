Flegado heet je welkom in Bar Boerderie VOLWASSENEN MET BEPERKING HELE ZOMER OBER, KOK OF DJ

02 juli 2018

02u28 0 Puurs Bar Boerderie, zo heet de sociale zomerbar die woensdag opent op de terreinen van Flegado in Ruisbroek. De volwassenen met een beperking staan achter de bar of draaien de plaatjes. "Je kan er genieten van heel wat lekkers én onze boerderijdieren bekijken."

Flegado zet in op de talenten van volwassenen met een beperking. Ze bieden er individuele-, woon- en dagondersteuning aan. Het idee van Bar Boerderie ontstond vorig jaar, toen ze in Flegado twee studenten ergotherapie over de vloer kregen. "Zij kregen als eindwerk de opdracht om de buurt meer te betrekken bij onze voorziening. Ze trokken langs onze buren. Die lieten hen verstaan dat ze graag wat meer leven in de brouwerij zouden hebben, een plek waar ze bijvoorbeeld met hun kinderen of kleinkinderen naartoe kunnen komen", zegt Maaike De Mulder van Flegado.





Geiten, konijnen

"Wij hebben hiervoor de perfecte locatie. Op onze terreinen in de Achterhoefweg richtten we immers een kleine boerderij in, waar onze cliënten geiten, konijnen, kippen, cavia's en meer verzorgen. Maar verder kunnen er maar weinig mensen van de aanwezigheid van deze dieren genieten, net als van de rust en ruimte die we hier hebben op het einde van een doodlopende straat. We besloten daarom een sociale bar in te richten, waar iedereen welkom is om een aangename tijd door te brengen. Voor een eerste proefeditie werden tentjes opgezet, en meteen merkten we dat het concept populair was. Daarom hebben we nu een 'echte' bar gebouwd: een houten cafeetje op het terrein met een vaste toog, ruimte voor alle materiaal, een gezellig tuinterras... Op termijn plannen we op de site ook nog speeltoestellen."





De cliënten van Flegado zullen tijdens de zomermaanden hun kunnen tonen als ober, dj, afwasser, barman en kok. "We zullen werken met een doorschuifsysteem. Zo proberen onze mensen allemaal nieuwe taken uit en dat verhoogt hun eigenwaarde. We openen de deuren van Bar Boerderie in juli en augustus elke woensdag van 14 tot 17 uur en bij enkele bijzondere gelegenheden zoals de avondmarkt op 13 juli, de muzikale zomerbar op 28 juli, de 'summer never ends'-bar op 31 augustus...", somt De Mulder op. "Na deze zomer kunnen onze cliënten een specifieke opleiding volgen in de richting die hem of haar het beste ligt. Onze droom is dat Bar Boerderie kan uitgroeien tot een mooi inclusieproject, waar iedereen welkom is en een warm samenhorigheidsgevoel heerst."





Bar Boerderie vind je achter de sporthal van Flegado/gemeente Puurs en is toegankelijk via de parking van Achterhoefweg 37. Het zomerprogramma staat op de Facebookpagina van Flegado.