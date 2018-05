Fietsster aangereden 30 mei 2018

Een jonge fietsster op weg naar school is gisteren rond 8.15 uur ter hoogte van het Duvel-depot aangereden door een auto. Ze liep lichte verwondingen op. De bestuurder sloeg op de vlucht zonder zich te ontfermen over het meisje. De lokale politiezone Klein-Brabant is een onderzoek opgestart naar de bestuurder. "Het zou om een vrouw gaan in een zwarte auto", vertelt een getuige. Ze zou uit de Schaafstraat gekomen zijn. Via sociale media wordt nu opgeroepen naar mogelijke getuigen van het ongeval. (TVDZM)