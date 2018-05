Fietspaden krijgen facelift 22 mei 2018

De fietspaden in Ruisbroek (Puurs) kregen een facelift. Medewerkers van de technische dienst van Puurs gingen aan de slag op het fietspad tussen de Gansbroekstraat en Kaardijk, dat net een gloednieuwe laag asfalt kreeg. Dit is een grote verbetering voor de vele fietsers die gebruik maken van het fietspad langs spoorlijn 52. Ook het fietspad tussen het Hof van Coolhem en Pullaarsteenweg werd opgeknapt. Dit fietspad wordt vaak gebruikt voor woon-werkverkeer naar de industriezones Pullaar en Schoonmansveld. Tot slot werd ook de Coolhemdreef onder handen genomen. De grintlaag werd er over een breedte van 4 meter vervangen door kasseien, de oude exemplaren van de Hoogstraat. Deze werden na de vernieuwingswerken in Puurs-centrum opgepoetst en bewaard. De gemeentewerkers zorgden meteen ook voor een verbetering van de parkeervakken in de dreef. (EDT)