Expo zet Liezele weer op de kaart TENTOONSTELLING OVER BUITGEWONE HEROPBOUW VAN DORP ELS DALEMANS

28 april 2018

02u43 0 Puurs Liezele bestaat al sinds 1138, toch zijn de meeste gebouwen in de Puurse deelgemeente nog geen 100 jaar oud. In de expo 'Liezele op de kaart' vertelt geschiedkundige kring Linsella het buitengewone verhaal over de heropbouw van een volledig dorp, dat tijdens WOI werd platgegooid.

De nieuwe tentoonstelling is het vervolg op de expo 'Liezele van de kaart' uit 2014. "Die titel was heel letterlijk te nemen: tijdens de nacht van 4 op 5 september 1914 gingen maar liefst 209 huizen uit ons dorp in de vlammen op, goed voor 92 procent van de bebouwing. Niemand van de inwoners kreeg de kans om nog iets te redden: geen meubels, geen dieren, geen persoonlijke bezittingen", zegt voorzitter van Linsella, Willy Meersman. "Het waren niét de Duitsers, maar de commandant van het fort - Artur Fiévez - die het bevel gaf om Liezele te laten verdwijnen. Hij was bang dat de Duitsers Liezele zouden gebruiken om zich te verschuilen. Een week later kwamen werklui de huizen slopen, zodat Fiévez een 'beter zicht' had op de omgeving. Liezele was helemaal van de kaart geveegd."





Vervolgexpo

"Nu drie jaar later keren we opnieuw terug in de tijd met de vervolgexpo 'Liezele op de kaart'. Na WOI keerden 900 van de oorspronkelijke 1.100 inwoners terug naar Liezele. Zij stonden voor een grote uitdaging, want letterlijk àlles in het dorp moest heropgebouwd worden. Men is gestart met een noodkerk, noodschool en noodwoningen. Zo kon er uiteindelijk toch snel weer les gegeven worden."





"Ondertussen werden de nieuwe plannen voor het gemeentehuis, de pastorie, de dorpsschool en meer getekend. Enkel voor de bouw van de kerk baseerde men zich op het oorspronkelijke plan. De wegen moesten weer aangelegd worden, een heel nieuwe rooilijn voor het dorp werd uitgetekend... Ook de drie kastelen in het dorp - Hof ten Broeck, Schemelbert en Hof-ter-Bollen - waren verdwenen. Zelfs het spaarboekje van de gemeente, waar op dat moment nog 680 Belgische frank op stond, was in de vlammen opgegaan. Enkel wat in de kelder van de kerk zat, bleef als bij wonder bewaard. Men had immers geen moeite gedaan om de vlammen te blussen, dus het bluswater had deze spullen niet vernield."





Geen geld

"De heropbouw nam jaren in beslag, omdat er niet voldoende geld beschikbaar was. Dat was de grote ironie: wat door de Duitsers werd verwoest, werd sneller heropgebouwd. Maar dat was in Liezele niet het geval en België had niet voldoende geld. Pas rond 1922 was er weer sprake van een volwaardig dorp."





'Liezele op de kaart' is gratis en loopt tot en met 11 november 2018 in de Oude Pastorie, Liezeledorp 66 in Puurs. Meer info en reservatie: linsellapost@hotmail.com en www.liezele.be.