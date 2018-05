Els en Steven worden Groen-lijsttrekkersduo 31 mei 2018

Els Knoops (31) en Steven Prinsen (27) trekken als lijsttrekkersduo voor Groen naar de verkiezingen in Puurs-Sint-Amands. "Els is lokaal voorzitter en lijsttrekker, maar wij zien dit niet als een 'one man show'. We trekken écht wel als groep naar de verkiezingen", zegt Steven Prinsen. Hij is op dit moment gemeenteraadslid in Puurs en krijgt plaats 2 op de lijst. Voormalig parlementslid voor Groen Joos Wouters en voormalig lokaal voorzitter Remy Verheyen zullen de lijst duwen. "Zo combineren we politieke ervaring met jeugdig enthousiasme. Onze partij zit ook in Puurs-Sint-Amands in de lift, dat merken we onder andere aan de nieuwe vrijwilligers die zich wekelijks aanmelden. Waar we eerst geloofden in twee zetels, zijn we er nu van overtuigd dat die derde zetel niet onrealistisch is. Daarom trekken we ook op eigen kracht naar de verkiezingen. Die groene toets is ook in onze gemeente écht wel nodig: vele projecten konden eenvoudiger, groener en socialer. Ook échte inspraak van inwoners is een groot mankement binnen onze gemeente."





(EDT)