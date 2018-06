Einde van werken aan 't Onzent in zicht: "steun nog altijd meer dan nodig" 20 juni 2018

02u28 0 Puurs Het einde van de nieuwbouw- en verbouwingswerken aan 't Onzent in Liezele is in zicht. Het tehuis voor 22 mensen met een verstandelijke beperking moet voor die uitbreiding wel 800.000 euro ophoesten.

"We hopen dus op véél bezoekers voor onze 36ste editie van het Schemelbert Straatfeest", zegt directrice Ilse Peeters.





"Meer dan tien jaar geleden al broedden we op deze plannen, maar de opmaak van een nieuw RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en het wegvallen van subsidies zorgden voor heel wat vertraging. Zo'n twee jaar geleden konden we dan toch starten met onze nieuwbouwwerken, de aannemer moet rond het bouwverlof klaar zijn. Daarna volgt nog een grote renovatie van het bestaande gebouw, zodat de volledige klus in het voorjaar van 2019 geklaard is. We hebben dan na járen eindelijk een moderner tehuis met heel wat meer ruimte", zegt Peeters.





Fikse rekening

"De fikse rekening van zo'n 800.000 moeten we echter helemaal zelf betalen. Dat doen we met ons spaarpotje, giften en de inkomsten van allerlei activiteiten, zoals ons Schemelbert Straatfeest, dat nu zondag 24 juni weer plaatsvindt. We organiseren een grote openlucht-rommelmarkt vanaf 7 uur, een optreden van Fanfare 4 Fun om 11 uur, allerlei lekkers en de nodige kinderanimatie. De Wolfstraat zal voor dit feest afgesloten zijn voor doorgaand verkeer."





't Onzent steunen kan met een gift via het rekeningnummer BE39 7332 3114 0219.





(EDT)