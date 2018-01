Effectieve celstraffen voor agressie in het verkeer 19 januari 2018

De correctionelerechter in Mechelen heeft twee mannen schuldig bevonden aan verkeersagressie. De veertigjarige Frederik W. kreeg een celstraf van drie maanden effectief, de 22-jarige Magomed K. heeft dan weer een effectieve celstraf van drie maanden aan zijn been.





Beide mannen uit Puurs stonden aan de kant van de beklaagden, maar waren naar eigen zeggen ook alle twee slachtoffer. Zo beweerde de twintiger dat hij klappen moest incasseren van de veertiger. "En ik heb daarop gereageerd", zei de jongeman op de zitting. Hierdoor raakte ook W. gewond.





Volgens het parket maakte het niet uit wie begonnen is. "Beiden konden de situatie op elk moment ontmijnen door weg te wandelen, maar dat deden ze niet", zei de aanklager. De rechter volgde die redenering. Ze veroordeelde beiden ook toteen geldboete van 400 euro. K. zal daarbovenop een schadevergoeding van net geen 115 euro moeten betalen aan W. (TVDZM)