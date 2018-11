Duvel-maquette wordt blikvanger van kerstmarkt in WZC Sint-Pieter Els Dalemans

13u53 0 Puurs Het Puurse woonzorgcentrum Sint-Pieter is op zaterdag 8 december het decor van een indoor kerstmarkt. Dé blikvanger dit jaar is een unieke Duvel-maquette, een mini-versie van de brouwerijsite in Breendonk gemaakt door kinesist Geert Maes.

“Zoals steeds zorgen we ook nu weer voor verschillende kraampjes, een zangkoor en heel wat kinderanimatie tijdens onze kerstmarkt”, zegt Coördinator Animatie Liesbeth Vanhee. “We schotelen onze bezoekers een assortiment lekkers voor, wie het iets feestelijke wil dan een kopje koffie of een glas frisdrank kan terecht aan ons cavakraam. Maar: we hebben ook Duvel in huis, en meer dan alleen maar het bier.”

Onze blikvanger dit jaar is een exclusieve Duvel-stand. Je kan er een biertje drinken, een Duvel-pakket bestellen én een unieke Duvel-maquette bewonderen. Die is gemaakt door Geert Maes, kinesist in ons woonzorgcentrum. De maquette is een verkleinde versie van de brouwerijsite in Breendonk. Als leuke toevoeging rijdt er een miniatuurtrein doorheen.”

“We nodigden dit jaar ook een zangkoor uit, dat ons zal trakteren op een hele reeks kerstliederen. Voor de kleinste bezoekers valt er natuurlijk ook weer heel wat te beleven: knutselen, spelletjes, grime en meer.”

De kerstmarkt in WZC Sint-Pieter in de Palingstraat 44 in Puurs vindt plaats zaterdag 8 december van 14 tot 17 uur.