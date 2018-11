Dit Duvelglas draag je in je oren Els Dalemans

05 november 2018

10u45 0

Voortaan kan je niet alleen Duvel drinken, maar ook dragen. Het Belgische juwelenlabel Studio Collect ontwierp immers Duvel-oorbellen. Verzamelaars van Duvel-glazen kunnen ook weer een nieuw exemplaar toevoegen aan hun collectie.

Brouwerij Duvel Moortgat uit Breendonk (Puurs) ging een samenwerking aan met het Belgische juwelenlabel Studio Collect. Het resultaat is een set handgemaakte oorbellen in een beperkte oplage, geïnspireerd op de rondingen van het bekende Duvelglas. De juwelen zijn te koop aan 85 euro in de shop naast de brouwerij, online via www.duvelshop.be en in de boetiek van Studio Collect.

De Duveloorbellen zijn niet de enige nieuwigheid. De Belgisch kunstenaar Denis Meyers ontwierp op vraag van brouwerij Moortgat een nieuwe ‘limited edition’ van het iconische Duvel-glas. Meyers deed dit in 2010 al een eerste keer, nu acht jaar later werd het een exemplaar met handgeschreven woorden in uiteenlopende lettertypes en kleuren en de geschetste profielen van onbekende gezichten. Het bijzondere Duvel-glas is samen met 4 Duvels in een ‘limited edition pack’ te koop bij Carrefour en Delhaize.

Naar aanleiding van de eindejaarsfeesten zorgen de Duvelbrouwers tot slot weer voor een extraatje. Na twee succesvolle edities van Duvel Barrel Aged, liet men ook dit jaar weer een hoeveelheid Duvel op houten bourbon vaten rijpen. De Duvel Barrel Aged (11,5 % ALC), in genummerde 75 cl-fles met glas in geschenkverpakking, is vanaf november te koop bij drankenhandelaars en supermarkten voor 24,99 euro.