Dief steelt aanhangwagens met auto van moeder 22 februari 2018

02u46 0

Een Brusselse twintiger is veroordeeld tot 18 maanden cel voor het stelen van 4 aanhangwagens. De man leende telkens de wagen van zijn moeder om een ritje te gaan maken. Zijn echte doel was het zoeken van aanhangwagens om deze vervolgens aan de wagen van zijn moeder te koppelen en ermee weg te rijden. Op deze manier ging hij eind 2016 in Londerzeel, Puurs en Merchtem (twee keer) aan de haal met aanhangwagens. Vervolgens verkocht hij die door. "Deze diefstallen waren een bron van inkomsten voor de beklaagde", aldus het parket. De man ontkende elke betrokkenheid en vroeg de vrijspraak. Hier ging de rechter niet op in. "De beklaagde vangt niets aan met zijn leven. Hij verdient zijn brood door te stelen van anderen", oordeelde de rechter. (WHW)