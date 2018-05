Debat dompelt studenten onder in politiek 30 mei 2018

02u28 0 Puurs De laatstejaars van Campus Begijnhof en Campus Schuttershof van het Puurse Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs gingen dinsdag de politieke toer op. Ze woonden een politiek debat bij, georganiseerd naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

"We stelden onze leerlingen, die in oktober voor het eerst naar het stembus trekken, eerder de vraag voor welke politieke partij ze zouden kiezen. Uit de antwoorden bleek dat de hélft van hen blanco of ongeldig zou stemmen. We vonden het daarom nodig om deze leerlingen wat beter te laten kennismaken met de lokale politiek", zegt begeleidend leerkracht Pieter Lameire.





"We nodigden kandidaten van de vijf partijen uit die zich in de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands verkiesbaar stellen: CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang en KR8!. Moderator was oud-leerling Bram Wauters, nu werkzaam aan de Universiteit van Gent als professor politieke wetenschappen. Hij debatteerde met de politici over verschillende thema's: veiligheid, ruimtelijke ordening en mobiliteit, fietspaden en meer. Door de materie steeds op concrete voorbeelden in onze gemeente te betrekken, werd alles voor de studenten erg duidelijk en interessant. Ze bleven, ondanks de duurtijd van anderhalf uur, aandachtig tot het laatste moment. Zelfs de woorden 'leuk' en 'tof' vielen achteraf, niet meteen linken die je legt met een doorsnee politiek debat (lacht). We hopen dat onze leerlingen nu een beter zicht hebben op het politieke geheel, en hun stem in oktober goed gebruiken." (EDT)