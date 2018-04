Dealers verstoppen drugs in elektriciteitskast 27 april 2018

02u41 0 Puurs Een buurtbewoner van een parking aan Hoek in Boom deed een merkwaardige ontdekking in een elektriciteitskast op de parking. Maandagavond vond hij daarin een verdacht wit poeder en een weegschaal.

"Hij had de uitstekende reflex om ons meteen te contacteren", klinkt het bij de lokale politiezone Rupel. "We hebben meteen een onderzoek gestart met toezicht in de buurt. Enkele uren later werden een 22-jarige man uit Puurs en een 24-jarige man uit Dendermonde gearresteerd van wie vermoed werd dat ze de 40g cocaïne uit de elektricteitskast wilden halen."





"Na huiszoekingen bij hen thuis en in hun wagens vond speurhond Sue nog voorverpakte hoeveelheden cocaïne, cannabis en hasj. Het duo werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket van Antwerpen." De lokale politie voert verder onderzoek naar eventuele andere betrokkenen. (BSB)