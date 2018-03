De Krinkel kan na 16 jaar eindelijk bouwen INVESTERING VAN 4 MILJOEN EURO VOOR 3 KEER GROTERE SCHOOL ELS DALEMANS

21 maart 2018

02u32 0 Puurs Vier miljoen euro. Dat is de totale investering van de geplande '12 werken' van basisschool De Krinkel in Ruisbroek. "Na 16 jaar wachten kunnen we eindelijk bouwen, in 2020 moet de oppervlakte van onze school drie keer groter zijn", zegt directeur Hans Segers.

"In 2000 telde onze school 180 leerlingen. Op het einde van dit schooljaar zullen we met 400 zijn. We hebben die jaren zo goed mogelijk overbrugd met allerlei noodoplossingen. Paviljoenklassen werden bijgebouwd, de kleuters verhuisden naar de buitenschoolse kinderopvang (BKO), we offerden onze refter op, kochten de parochiezaal,... We voerden uiteindelijk een beperking in van 48 kinderen per leerjaar. En zo telden we af naar het moment waarop we éindelijk groen licht zouden krijgen voor onze bouwplannen", zegt Segers.





Masterplan

"Ons eerste 'masterplan' dienden we in 2002 al in, in 2007 volgde een tweede exemplaar. Ook voor kleinere werken stelden we dossiers samen om op subsidies te kunnen rekenen. Alle puzzelstukken vallen nu plots mooi samen: we kunnen onze volledige school op twee jaar tijd onder handen nemen, goed voor een totale kost van maar liefst 4 miljoen euro en een verdriedubbeling van onze oppervlakte."





"Dit voorjaar al beginnen we in onze bestaande gebouwen met de eerste werken: nieuwe centrale verwarming, dak- en schilderwerken en meer. Ook de aanleg van onze kleuterspeelplaats vooraan én het nieuwe pannaveld achteraan op ons terrein gaan van start. Tijdens de zomervakantie volgt een gróte verandering: de afbraak van het oude kloostergebouw aan de straatkant. In de plaats komt een nieuwbouw voor onze kleuterklassen, zodat de kleinsten vanuit de BKO weer naar onze schoolsite kunnen verhuizen. Het aangrenzende hoofdgebouw wordt meteen mee gerenoveerd, met onder andere een zorgklas en vertelzolder. We hopen deze klus op een jaar tijd te klaren, want in september 2019 willen we de nieuwbouw in onze schooltuin opstarten. Deze zal bestaan uit zes ruime klaslokalen en een grote sportzaal, die net als onze andere zalen ook buiten de schooluren door de verenigingen gebruikt zal kunnen worden. Ook dit gebouw hopen we op een jaar tijd te kunnen afwerken, meteen volgt ook de aanleg van de speelplaats voor de lagere school. We doen er nog eens een nieuwe overdekte fietsenstalling met plaats voor 180 exemplaren bovenop."





Intensieve jaren

"We hebben de voorbije jaren al heel wat geduld gevraagd aan ouders, leerkrachten en leerlingen. Nu staan we voor nog eens twee heel intensieve jaren, in totaal zullen 12 klassen in de loop van de werken moeten verhuizen. We betrekken daarom zo veel mogelijk mensen bij dit project, onder andere door 2.000 flyers met onze plannen te verspreiden in Ruisbroek. Dit doen we niet alleen om iedereen te informeren, maar ook om hen te bedanken. We krijgen heel wat steun en subsidies van zowel lokale als hogere overheden, maar het zijn de vele Ruisbroekse vrijwilligers die met allerlei activiteiten mee ons spaarpotje vulden en zo dit project mogelijk maakten."