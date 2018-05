De Kollebloem wordt CC Binder 26 mei 2018

Het Puurse cultureel centrum De Kollebloem heet voortaan CC Binder. "Bij een vernieuwd en uitgebreid CC met een moderne look hoort ook een nieuwe naam en logo. Binder staat voor het verbinden van mensen, het moet nog meer een gastvrije ontmoetingsplek worden voor alle inwoners van Puurs-Sint-Amands."





Binder betekent niet alleen 'deugniet' in het oud-Puurse dialect, het staat ook voor 'verbinding'. "Dat woord hoorden we vooral vallen tijdens de BrainBrunch, die we organiseerden om de mening van onze inwoners over het nieuwe CC te kennen. De bijhorende slogan wordt 'Maak het mee', we willen in ons nieuwe CC en in onze nieuwe gemeente nog meer dan vroeger mensen samenbrengen", klinkt het. "De naam De Kollebloem verdwijnt echter niet volledig. In ons nieuwe CC zullen de grotere zalen allemaal een eigen naam krijgen. Eén van hen, het paradepaardje van onze nieuwbouw, wordt de theaterzaal met exact 401 zetels en krijgt als naam De Kollebloem. We maken het inwoners trouwens mogelijk om hun naam te laten aanbrengen op één van die zetels. Vanaf 100 euro prijkt je naam twee seizoenen lang op het gekozen zitje, voor onze enige echte en exclusieve stoel 401 betaal je 500 euro."





De werken aan CC Binder zijn bijna achter de rug, en ook het nieuwe aanbod voor seizoen 2018-2019 is afgewerkt. "De nieuwe brochure valt op 28 mei in de brievenbussen in de ruime regio. Tickets kopen en inschrijven voor cursussen kan vanaf woensdag 30 mei om 14 uur via de nieuwe website www.ccbinder.be of aan het Puurse vrijetijdsloket." (EDT)