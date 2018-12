Creatief trio opent naaishop Da’Stof Els Dalemans

13 december 2018

15u30 0 Puurs Da’Stof, zo heet de naaishop waar vriendinnen Tinneke Dereymaeker, Hildegarde Hillaert en Karen Truyts vanaf 2019 hun schouders onder zetten. “We combineren een winkeltje met een gezellig naaicafé en plannen ook een reeks workshops. Wij willen bewijzen dat dit concept niet enkel in de grote steden werkt”, klinkt het.

Dereymaeker is noodplanningscoördinator in Klein-Brabant, Hillaert is psychologisch consulent bij het UZA en Truyts werkt op de personeelsdienst van een bouwbedrijf. De drie drukbezette vrouwen met heel verschillende jobs hebben samen één grote gemeenschappelijke passie: de wereld van stoffen, knopen, ritsen en naaimachines.

“Da’Stof is een ondertussen een zéér uit de hand gelopen hobby. Enkele jaren geleden kocht ik impulsief een eenvoudige naaimachine, en met behulp van enkele boeken en videofilmpjes leerde ik mezelf de basis. Maar als je na een drukke werkdag achter die naaimachine zit om te ontspannen, is er niks meer frustrerend dan plots te merken dat je niet alle benodigdheden in huis hebt”, zegt Tinneke.

“Zo groeide het idee om een winkeltje te openen waar je enkele avonden per week terecht kan voor naaigerei. En als die ruimte er dan tóch is, waarom zou ik er dan ook geen naaicafé inrichten? Zo’n café moet een plek worden waar iedereen die wil naaien gebruik kan maken van de machines en ander materiaal. Meteen kan je ook gezellig iets drinken en tips uitwisselen met je buurvrouw aan een andere machine.”

Elk één avond per week

“Al snel werd duidelijk dat ik deze naaishop niet vlot zou kunnen combineren met mijn job en gezin”, zegt Tinneke. “Maar in Hildegarde en Karen vond ik de geschikte partners. We zullen elk één avond per week voor onze rekening nemen om het zo haalbaar te houden voor iedereen. Omdat we geen budget hebben om een duur pand te huren, besloten we de al eerder geplande verbouwingen van mijn woning in Kalfortdorp aan te passen. Zo creëren we aan de straatkant een aparte ruimte, de werken zijn nu volop aan de gang.”

“Omdat niet iedereen even vlot met een naaimachine overweg kan, plannen we ook creatieve workshops voor zowel beginners als gevorderden. We merken immers dat de vraag naar zulke opleidingen groot is. Vroeger zaten zaken als naaien en breien standaard in het lessenpakket op school, de rest leerden we thuis van moeder of grootmoeder. Maar nu weten velen zelfs niet meer hoe ze een knoop moeten aannaaien of een kleine reparatie uitvoeren. Daar wil Da’Stof verandering in brengen. Wij volgen nu zelf avondschool om deze lessen zo professioneel mogelijk aan te pakken.”

Eerst workshop

De dames konden echter niet wachten tot 2019, en organiseren daarom nu vrijdag 14 december al een eerste workshop in dorpshuis Vrededaal in Kalfort. “We starten om 20 uur, wie nog wil deelnemen mag een mailtje sturen naar tinneke.dereymaeker@gmail.com of vrijdag naar het dorpshuis komen. Ook het naaicafé is er dan open, dus ook iedereen die gewoon wat extra informatie wil, is welkom.”