Containerpark Sint-Amands neemt werking Puurs over 09 maart 2018

03u03 0 Puurs Het containerpark van Sint-Amands zal door de fusie tot Puurs-Sint-Amands uit de Ivarem-groep stappen en onafhankelijk werken zoals het containerpark van Puurs. Dat blijkt uit het antwoord van burgemeester van Puurs Koen Van den Heuvel (CD&V) aan gemeenteraadslid Peter Lemmens (Vlaams Belang), bij de stemming over nieuw materiaal voor het park.

"We plannen een nieuwe vrachtwagen met containerhaaksysteem aan te kopen, die hoofzakelijk gebruikt zal worden voor het wegvoeren van afvalfracties van het containerpark. Aan deze vrachtwagen hangt een prijskaartje van zo'n 180.000, als Puurs zich vanaf 2019 bij Ivarem zou aansluiten is dit een overbodige kost", aldus Lemmens.





"Dit nieuwe materiaal zal zeer intensief gebruikt kunnen worden, want alles wijst erop dat we onze beide containerparken - van Puurs en Sint-Amands - in eigen beheer zullen houden", reageert Van den Heuvel.





Ook de nieuwe belastingsreglementen voor het containerpark van Puurs werden goedgekeurd. De angst van Lemmens dat de invoering van Diftar het geheel duurder zou maken, is volgens schepen Alex Goethals (CD&V) onterecht. "We willen correcter aanrekenen door met prijs per gewicht te werken, maar hielden onze prijzen laag. Bij sommige fracties zal de rekening hierdoor dalen tegenover vroeger, en vele andere fracties blijven in Puurs gratis terwijl je in de gemeenten rondom wél betaalt. Bij grof vuil is de eerste 30kg voortaan ook gratis, wat eerder niet het geval was."





Het vernieuwde containerpark van Puurs opent nu zone per zone de deuren, vanaf 2 mei zal het weer volledig toegankelijk zijn voor alle fracties. (EDT)