Comedy voor goede doelen 22 februari 2018

02u46 0

Ronde Tafel 73 Bornem organiseert op zaterdag 10 maart vanaf 19 uur de derde editie van het Comedy Café. Het evenement vindt weer plaats in JOC Wijland aan de Fortbaan in Puurs. Op het podium worden Jan Linssen, Lukas Lelie en Bas Birker verwacht. Met de opbrengst steunt Ronde Tafel 73 goede doelen: de voorziening voor personen met een handicap De Meerpaal in Willebroek, de individuele-, woon- en dagondersteuning van de vzw Flegado in Puurs en het inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking Villa Clementina in Zemst. Info en reservatie: comedy@rt73.be. (EDT)