CD&V trekt met jong bloed naar de kiezer 19 mei 2018

De CD&V-afdeling van Puurs-Sint-Amands pakt uit met vier nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, allemaal jonger dan 25. Het gaat om vier erg geëngageerde jongeren, die er nu nog eens een politieke uitdaging bij nemen.





Jef De Rop (20) groeide op in Kalfort en studeert rechten aan de KUL. Hij is de zoon van dierenarts Chris De Rop, en in het verleden was hij actief bij KSA Puurs, lid van de Puurs jeugdraad en voorzitter van de Sjabi-leerlingenraad. Robbe Cooremans (22) uit Breendonk werkt samen met zijn vader en broers in het aannemersbedrijf Cooremans, verder is Robbe hoofdleider van Chiro Breendonk en zit hij in het bestuur van jeugdhuis 't Schuur. Willem Geeroms (24) is student bedrijfsmanagement-marketing, en zoon van apotheker Louisette Maes uit Liezele. Willem was vroeger leider bij KSA Puurs, nu speelt hij voetbal bij Kalfort Daghet en is hij voorzitter en mede-oprichter van de Leo club Klein-Brabant. Sint-Amandsenaar Jens De Laet (25) sluit het rijtje af. Hij studeert sociaal juridische dienstverlening, is speler en jeugdtrainer bij KSK Sint-Amands, hoofdanimator van het speelplein in Sint-Amands, actief als monitor bij Kazou, gewestleiding van de Chiro, én hij werkt als jobstudent bij horecazaak Den Amandus. (EDT)