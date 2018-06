CD&V stelt volledige lijst voor 04 juni 2018

02u30 0 Puurs De CD&V-afdeling van Puurs-Sint-Amands heeft unaniem de lijst goedgekeurd waarmee de partij naar de verkiezingen van 14 oktober trekt.

14 van de 29 kandidaten zijn nieuw, in de top 5 zijn 3 dames terug te vinden, en de helft van alle kandidaten op de lijst zijn vrouwen. Op de lijst zelf ziten enkele opvallende verschuivingen: na lijsttrekker Koen Van den Heuvel volgt Ann-Marie Morel op 2, Els De Smedt op 3, Yvo Van Damme op 4 en Hilde Waumans op 5. Schepen Hilde Van der Poorten staat nu op de 16e plaats op de lijst, na plaatsen 3 en 2 bij vorige verkiezingen. Schepen Alex Goethals zakt van plaats 6 naar 15, de naam van OCMW-voorzitter Erwin Brys -in 2012 nog op 4- is niet meer op de lijst terug te vinden, net als die van schepen Erwin Spiessens.





CD&V Puurs-Sint-Amands wil verder investeren in gezellige en veilige woonomgevingen, gaan voor een bruisende gemeente op mensenmaat, en de bewoners een efficiënt en open bestuur garanderen.





Ook vlotte fietsverbindingen zijn een ambitie, net als een sterke lokale economie. (EDT)