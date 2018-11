CD&V stelt schepencollege fusiegemeente voor Els Dalemans

23 november 2018

13u45 2 Puurs Het college van burgemeester en schepenen dat vanaf 2019 de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands zal besturen, is bekend. Halfweg de legislatuur zullen enkele wissels plaatsvinden. “We combineren ervaring met jong talent. Op het einde van deze legislatuur zullen 5 van de 9 leden van het college dames zijn”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

CD&V, dat voor de gelegenheid ‘Team Koen’ heette, kon bij de gemeenteraadsverkiezingen 52 procent van de Puurse kiezers overtuigen. Die absolute meerderheid is goed voor 17 van de 29 zetels in de gemeenteraad. Nu meer dan een maand na de verkiezingsoverwinning, keurden de CD&V-fractie en het CD&V-bestuur het nieuwe college van burgemeester en schepenen goed.

“We combineren de ervaring uit de schepencolleges van Puurs en Sint-Amands met nieuw en jong talent, en zorgen ervoor dat de verschillende leefgemeenschappen van onze nieuwe fusiegemeente op een evenwichtige manier vertegenwoordigd zijn”, zegt Van den Heuvel.

Anciens Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els de Smedt, Alex Goethals en Ronny Tourné maken ook nu weer deel uit van het college. De nieuwkomers zijn Ann-Marie Morel en Raf De Blaiser. Halfweg de legislatuur plant CD&V enkele wissels. Schepenen Alex Goethals en Raf De Blaiser zullen in de loop van 2022 vervangen worden door Anne De Ron en Willem Geeroms.

Huidig burgemeester van Sint-Amands Peter Van Hoeymissen wordt voorzitter van het bijzonder sociaal comité, het vroegere OCMW. Hij zal in het najaar van 2023 plaats maken in het college voor Sophie Van Praet. Els Goedgezelschap, nu voorzitter van de gemeenteraad in Puurs, krijgt dezelfde functie in de nieuwe fusiegemeente.

Niet enkel de leden van het college zijn bekend, ook de bevoegdheden werden verdeeld. Burgemeester Van den Heuvel neemt de algemene coördinatie op zich, samen met politie, brandweer, financiën, ruimtelijke ordening, personeel en burgerzaken. Yvo Van Damme ontfermt zich over openbare werken, dierenwelzijn, groen en begraafplaatsen. Hilde Van der Poorten wordt schepen voor lokale economie, evenementen, markt en kermissen, communicatie, participatie, jeugd, kinderopvang en onderwijs. Els De Smedt krijgt sport, AGB, dorpskernvernieuwing en kerkfabrieken. Alex Goethals werkt rond milieu, mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, Ronny Tourné focust op cultuur, kunstonderwijs, de bibliotheek en ICT.

Nieuwkomer Ann-Marie Morel wordt verantwoordelijk voor het zorgbedrijf, samenleven (gezondheid, mensen met een beperking, senioren ), erfgoed, toerisme, internationale zaken en ontwikkelingssamenwerking, Raf De Blaiser zal focussen op wonen, landbouw, facilitair beheer en gebouwen. Peter Van Hoeymissen neemt als voorzitter van het bijzonder sociaal comité ook sociale zaken, gezins- en thuiszorg, de dienstencentra, veiligheid & preventie voor zijn rekening.

“Ik ben heel tevreden dat iedereen zich unaniem achter deze bevoegdheidsverdeling heeft kunnen scharen”, zegt Van den Heuvel. “Opvallend: op het einde van deze legislatuur zullen de jongeren en de vrouwen de plak zwaaien in Puurs. Ons schepencollege zal dan één twintiger en twee dertigers tellen, 5 van de 9 leden van het college zullen dames zijn.”