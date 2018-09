CC Binder viert opening met feestweekend 'Binderstebuiten' 07 september 2018

02u40 0 Puurs Het Puurse cultuurcentrum Binder, dat vroeger De Kollebloem heette, is afgewerkt. Na twee jaar van nieuwbouw- en verbouwingswerken, goed voor in totaal 6,5 miljoen euro, wordt het resultaat een heel weekend lang gevierd tijdens 'Binderstebuiten'.

"Vrijdag en zaterdag vieren we ons nieuwe CC met feestelijke optredens, op zondag zetten we letterlijk alle deuren open tijdens 'Open Binder'. Iedereen kan het nieuwe CC ontdekken tijdens één van de rondleidingen. Het is een unieke kans om een blik te werpen achter de schermen en plaatsen te zien waar je als bezoeker normaal gezien geen toegang hebt. Onze socioculturele verenigingen stellen zich voor op de cultuurmarkt, en ze organiseren heel wat optredens en workshops", zegt Lore Stassen van gemeente Puurs. "Speciaal voor Binderstebuiten - en Pukema volgend weekend - werd naast CC Binder een reuzenrad van 38 meter hoog geplaatst. Zo kan iedereen het volledige gebouw bekijken, niet enkel van op de grond maar ook vanuit de lucht."





Geheel

De werken aan het cultuurcentrum gingen in het najaar van 2016 van start. Een deel van het oude CC werd behouden, maar het onoverzichtelijke kluwen van gangen en grote en en kleine zalen werd opengewerkt tot één samenhangend geheel, met met meer licht en ruimte. Ook werd een nieuwbouw gezet, met onder andere een grotere theaterzaal, een nieuwe polyvalente zaal een grote exporuimte en het cultuurcafé.





Info: http://www.ccbinder.be. (EDT)