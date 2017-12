Cannabisinvoerders krijgen zware straffen 03u01 0

Drie leden van een drugsbende zijn gisteren veroordeeld tot zware straffen. Een 45-jarige man uit Zele kreeg drie jaar effectief. Een 43-jarige man, ook uit Zele, kreeg vijf jaar, waarvan twee jaar met uitstel. De derde kwam er vanaf met een celstraf van twee jaar met uitstel. Een vierde verdachte werd vrijgesproken. De bendeleden stonden terecht omdat ze cannabis hadden ingevoerd. Ze deden dat met vis vanuit Spanje die ze via een bedrijf uit Dendermonde overbrachten naar een loods in de Lichterstraat in Puurs. De loods werd ontdekt in 2016, drugs werd er echter niet aangetroffen. Wel waren er sporen van drugs te vinden. Alle verdachten ontkenden hun betrokkenheid. Ze noemde zich een bedrijf dat handelde in het inpakken van Spaanse vis. De rechters gingen niet mee in dat verhaal. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet gekend. (TVDZM)