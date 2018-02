Buren Roland Fierens en Mariette Bovér: "Wij hebben al kaartjes gekocht" 10 februari 2018

Het nieuwe Studio 100 Pop-up Theater ligt pal in de Puurse industriezone, tussen de N16 en A12. Tussen al die grote gebouwen staat nog één woning, die van Roland Fierens (84) en Mariette Bovér (83).





Ook de 'buren' van Studio 100 kwamen de toekomstplannen bekijken. "De geplande parking van de musicalsite staat het dichtste bij onze woning, en daar zal natuurlijk ook 's avonds laat worden rondgereden. Maar we zijn die drukte intussen al wel gewend, op de A12 is het ook nooit helemaal stil", zegt het koppel. "Roland werd op deze plek geboren, Mariette woont er intussen ook al zestig jaar. Toen was er nog geen sprake van de A12, N16 of industrie. We hebben onze omgeving de voorbije decennia dus helemaal zien veranderen. We zijn benieuwd wat dit project zal worden, wij hebben onze kaartjes in elk geval al gekocht!" (EDT)