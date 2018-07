Broers openen 'Bar Bruur' VOORMALIGE TAVERNE DE KROON WORDT EET -, FIETS - EN CULTUURCAFÉ ELS DALEMANS

05 juli 2018

02u39 0 Puurs 'Bar Bruur', zo heet het nieuwe project waar de Ruisbroekse broers Jens en Zino Meeus hun schouders onder zetten. "We verbouwen de voormalige taverne De Kroon tot een eet -, fiets - en cultuurcafé, een plek centraal in het dorp waar jong en oud zich thuis zal voelen."

"Zowel Zino als ikzelf werkten na onze studies in het onderwijs. Ondanks de fijne job, waren we allebei op zoek naar iets dat ons nog beter lag. We organiseren regelmatig evenementen, en voelden zo aan dat deze richting 'het' wel eens kon zijn. Toen het pand van De Kroon in ons eigen dorp te huur kwam, wisten we dat het nu of nooit was", zegt Jens Meeus.





"De Kroon was altijd al de typische bruine kroeg, erg klassiek met veel donker hout en details in goud en koper. We kenden het café uit onze jeugdjaren, het was toen niet meteen de meest 'sexy' locatie. Maar wat ons vroeger nooit was opgevallen, was de énorme beschikbare ruimte. Boven de gelagzaal zit een zaaltje waar de klassieke koffietafels werden georganiseerd. Naast het café ligt een schuur, en de jungle achteraan blijkt een fantastisch grote tuin. Dat alles willen we in de toekomst veel beter benutten, en er ook de Ruisbroekenaren mee van laten genieten."





"We zijn druk in de weer met de afbraak, en stonden al meermaals versteld van de vele vondsten. In de gelagzaal kwamen -verstopt achter drie valse plafonds- prachtige houten balken tevoorschijn. In het zaaltje boven verdween de zolderverdieping, zodat je nu het dakgebinte kan bewonderen tot in de nok. Heel wat andere zaken, zoals de charmante oude tegeltjes uit de toiletten, bewaren we om ze in 'Bar Bruur' elders weer te hergebruiken. Zo combineren we oud en nieuw", aldus Meeus.





"Ons doel is om van 'Bar Bruur' een plek te maken waar iedereen gezellig iets kan eten en drinken, waar activiteit, optredens en meer georganiseerd kunnen worden, waar boven workshops yoga of breakdance worden gegeven, ... kortom: een plek waar altijd wel iets te beleven valt. In onze schuur plannen we een extraatje: deze gaan we inrichten als 'fietsschuur'. Fietsers kunnen er aan hun tweewielers sleutelen, en meteen iets drinken. We voorzien het nodige gereedschap, een werkbank en een laadpunt voor elektrische fietsen."





Oktober

"Ons café ligt langs een fietsroute, we hebben het water vlakbij, en we geloven enorm in de vele troeven van Ruisbroek die nu nog te weinig worden uitgespeeld. We hopen de deuren van ons café in oktober te kunnen openen, om zeker Ruisbroek Jaarmarkt mee te pikken. Het feit dat we als broers samen voor dit avontuur gaan, heeft voor- en nadelen. We kennen elkaars sterke en zwakke punten, en weten wat we aan elkaar hebben. Vuurwerk geeft dat sowieso!"