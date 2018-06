Brand treft atelier van middelbare school 05 juni 2018

03u06 1

Twee lokalen van de middelbare school SJABI langs de Seinhuiskaai zijn gisteravond zwaar beschadigd bij een brand. Die werd even na 22 uur opgemerkt. Het was een dansschool die er nog les aan het geven was die de rook had opgemerkt. Hulpverleningszone Rivierenland kwam massaal ter plaatse. "We kregen het vuur snel onder controle. De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling", vertelt brandweerluitenant Pierre Van Sand. De brandweer kon echter niet voorkomen dat de schade bijzonder groot is. "De brand ontstond in het atelier van de Elekticiteit", vertelt algemeen directeur Ivo Marnef. "In de lokalen stonden enkele proefopstellingen van onze studenten in het kader van hun eindwerk." De schade zal vandaag pas kunnen worden opgemeten. Vermoedelijk gingen ook enkele eindwerken mee op in de vlammen. Of de lessen vandaag opnieuw zullen kunnen doorgaan, is niet duidelijk. Gehoopt wordt dat de schade zich beperkt tot enkel de twee lokalen. Vermoedelijk ontstond de brand nadat een van de elektromotoren vuur vatte. Bij de brand raakte niemand gewond. (TVDZM)