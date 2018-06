Bouw nieuwe Huisartsenwachtpost van start 22 juni 2018

De bouw van de nieuwe Huisartsenwachtpost N16 naast de brandweerkazerne van Puurs is van start gegaan.

Het geheel moet tegen eind 2018 afgewerkt zijn en kost meer dan 1 miljoen euro. Ook het lokale Rode Kruis krijgt er een vaste stek.De officiële eerstesteenlegging werd voor de gelegenheid vervangen door het aandraaien van de laatste moer van de eerste kolom die de stalen structuur van het gebouw zal vormen. "Het ontwerp sluit mooi aan bij de stijl van de achtergelegen brandweerkazerne", zegt architect Jean Nomes.





Grote vergaderruimte

"De Huisartsenwachtpost verhuist naar de Kleine Amer, omdat het gebouw op de site van Pfizer iets verderop niet langer meer beschikbaar is. We hebben heel wat geleerd van de bijna 10 jaar op die locatie, en grijpen nu de kans om deze nieuwbouw zo optimaal mogelijk in te richten. Zo komt er eindelijk een grote vergaderruimte waar allerlei activiteiten kunnen georganiseerd worden, wat in het huidige gebouw ontbrak. Ook de rustruimtes verhuizen naar de eerste verdieping en de burelen worden beter geplaatst."





"De Huisartsenwachtpost N16 is ondertussen een bekend begrip in de regio. We waren bij de eersten die zo'n post openden, en zowel patiënten als dokters moesten wat wennen aan het concept. Maar ondertussen vinden op piekmomenten tot 400 patiënten per weekend hun weg naar de Huisartsenwachtpost. Ook voor de dokters zelf zijn de voordelen groot, zo kunnen ze hier veiliger mensen ontvangen dan in hun consultatieruimte thuis."





