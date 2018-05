Bloemenactie palmt Dorpshart in 07 mei 2018

Het Dorpshart in Puurs was zaterdag het decor voor de moederdagactie van de Puurse handelaars. Zij zetten hun vrouwelijke klanten al enkele jaren in de bloemetjes ter gelegenheid van deze feestdag. Maar dit keer koppelden de handelaars hun actie aan een samenwerking met de Leo Club Klein-Brabant II. De jongerenafdeling van de Lions bestaat uit een groep jongeren die geld inzamelt voor sociale doelen in de regio. De handelaars en jongeren stelden samen 1.500 perkplantjes tentoon op het Dorpshart. Klanten konden de voorbije week stempels sparen in de Puurse winkels en met een volle spaarkaart gratis plantjes ophalen, of een reeks plantjes aankopen bij de Leo's en zo meteen verschillende goede doelen steunen. (EDT)