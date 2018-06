Blikvanger park blijkt...riooloverstort N-VA-RAADSLID: "SCHANDE. KINDEREN SPELEN IN DAT WATER" ELS DALEMANS

07 juni 2018

02u43 0 Puurs De waterpartij van het nieuwe Landschapspark aan het Fort Liezele fungeert als overstort voor de riolering van deelgemeente Liezele. "Een absolute schande. Puurs werd al gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit", zegt Jan Van Camp (N-VA).

"Het landschapspark is één van dé grote projecten van het CD&V-bestuur, dat eind juni met grote trom zal geopend worden. Middenin dat park werd een 'geul' aangelegd die moet dienen als blikvanger. Het gaat meer bepaald om een verbreding van de Pimpelloop tot een waterpartij. Nu al spelen er kinderen in die geul, logisch met dit warme weer", steekt gemeenteraadslid Jan Van Camp (N-VA) van wal.





Hevige regen

"Maar wat velen niet weten, is dat de waterpartij gelinkt is aan een overstort. Dat komt in werking als het bijvoorbeeld hevig regent en de riolering de hoeveelheid water niet kan slikken. Op dat moment komt de inhoud van de riolen van Liezele-centrum, Hof-Ter-Bollen, stukken van de N17 en de Provincielaan via het overstort in deze waterpartij terecht. Wat het nog erger maakt, is het feit dat de geul bewust heel vlak werd aangelegd, met als doel het water er stil te laten staan. Dat zal dus ook gebeuren met het rioolwater dat er instroomt."





"Het bestuur was al sinds 2013 op de hoogte van dit probleem, want al bij het maken van de plannen voor het landschapspark werd men gewaarschuwd. Agentschap Natuur en Bos en Polder Vliet en Zielbeek waarschuwden toen al dat het riooloverstort de waterkwaliteit in de Pimpelloop 'zeer negatief beïnvloedt'. Toen al werd aangeraden om het geheel af te koppelen, maar dat gebeurde niet. CD&V zegt dat een overstort gemiddeld maar zo'n zeven tot tien keer per jaar in werking treedt, maar dat vinden wij onaanvaardbaar. In een waterpartij waar kinderen spelen, mag gewoon géén rioolwater terechtkomen."





"Het klopt dat een overstort gemiddeld zeven tot tien keer per jaar in werking treedt, maar op deze plek is het overstort op een tijdspanne van vijftien jaar amper drie keer in gang gezet", reageert schepen Van Damme. "Zelfs bij de hevige regenval van vorige week bleek het niet nodig. In 2020 plannen we bovendien de aanleg van een gescheiden riolering in Liezele-dorp, wat de kans nog zal verminderen. Wanneer het overstort wél zou gebruikt worden, gaat het vooral om het teveel aan regenwater dat afgevoerd moet worden. Het vervuilde water zal hierdoor dus erg verdund zijn op het moment dat het door het park loopt."